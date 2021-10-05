В Пензе для повторного приема ковид-больных выделили отдельные амбулатории

В минздраве региона сообщили о том, что в Пензе для повторного приема пациентов не старше 60 лет с коронавирусом будут работать отдельные амбулатории городских поликлиник, расположенные в шаговой доступности.

Это решение приняли в медучреждении, чтобы разделить потоки пациентов на амбулаторном этапе.

«Эпидемиологическая обстановка по вирусным заболеваниям в областном центре остается неблагополучной, ежедневно фиксируется до 3 тысяч вызовов врачей на дом, люди жалуются, звонят на «горячие линии». Чтобы обеспечить всех амбулаторных пациентов первичной медико-санитарной помощью, мы высвободили четыре амбулатории в шаговой доступности, куда пациенты при желании могут добраться на личном транспорте, не дожидаясь врача дома», - пояснил главный врач городской поликлиники Владимир Марков.

В минздраве пояснили, что пациент не старше 60 лет с легким течением болезни, который лечится дома, может самостоятельно посетить амбулаторию, не дожидаясь врача, где ему продлят или закроют листок временной нетрудоспособности, скорректируют лечение, проведут лабораторное исследование.

Записаться на прием можно через контакт-центр по номерам 999-130 или 122. Сотрудники министерства обращают внимание пензенцев на то, что не будут обслуживаться пациенты, обратившиеся самостоятельно для первичного осмотра.

Амбулатории работают с 8 до 15 часов. Структурные подразделения расположены на ул. Новоказанской, 2, Богданова, 63а, Ладожской, 154, Островского, 12.