В Тамалинской участковой больнице завершают капитальный ремонт

Как уточнили в пресс-центре облправительства, его проводили в рамках региональной программы модернизации первичного звена. В учреждении полностью заменили кровлю, окна, все коммуникации, покрытия на полу. Привели в порядок стены и потолки.

Из федерального и областного бюджетов на это выделили 18 млн рублей.

Планируется, что до конца 2021 года в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы» будет отремонтировано 40 объектов.