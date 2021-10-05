Пензенская область получит более 9,5 млн на контейнеры для раздельного сбора мусора

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление , согласно которому 46 регионам в целом выделили 1 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. В их число вошла Пензенская область.

В документе сказано, что регион получит 9533,8 тыс. рублей. Больше всего средств выделили Воронежской области. (138 млн рублей). Также крупную сумму получат Тверская (66,3 млн рублей), Костромская (60,9 млн рублей), Свердловская (60,5 млн рублей), Оренбургская (45,6 млн рублей), Брянская (42,5 млн рублей), Новосибирская (39,6 млн рублей) области, Забайкальский край (41,2 млн рублей), Кабардино-Балкария (63,9 млн рублей), Республика Ингушетия (33,9 млн рублей).

«Более половины российских регионов получат средства, направленные на закупку новых контейнеров для РСО в рамках субсидии правительства. Хочу подчеркнуть важность того, что деньги выделяются именно на контейнеры. Проблема нехватки баков для РСО стоит остро длительное время, и «РЭО» (Российский экологический оператор) продолжит оперативно обновлять данные, чтобы в случае нестыковок незамедлительно принимать меры», - сообщил генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев.