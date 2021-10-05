Валерий Лидин поздравил учителей школы №74 с профессиональным праздником

«В ваших руках — будущее нашей страны», часто говорят, обращаясь к педагогам. И это правда! Все ваши усилия направлены на воспитание достойных граждан России, умных, талантливых, целеустремленных. Своим ученикам вы отдаете частицу сердца, души, делитесь с ними своими знаниями», - обратился к ним Валерий Лидин.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, особенно тепло Валерий Лидин поблагодарил бессменного на протяжении тридцати лет директора, заслуженного учителя РФ Сергея Альчина.

«Гордостью школы стало немало ваших воспитанников, прославивших малую Родину. В их числе олимпийский чемпион, капитан клуба КХЛ ЦСКА Сергей Андронов. Пользуясь случаем, хочу передать в школьный музей памятную медаль к 70-летию российского хоккея, которую вручал легенда советского спорта, лучший вратарь всех времен и народов Владислав Третьяк. Думаю, это послужит делу патриотического воспитания молодежи, работе с которой уделяется особое внимание», - сказал спикер парламента области.

Продолжилось торжественное мероприятие концертом, подготовленным учащимися и преподавателями школы.