ЧП в Пензе: На ул. Чаадаева загорелась газораспределительная станция

В Пензе вечером 5 октября, в 16:41 в МЧС поступило сообщение о пожаре на газораспределительной станции на ул. Чаадаева. Была угроза распростарнения огня.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, существовала опасность, что загорятся дом и лес. Но этого удалось избежать.

«В результате пожара выгорела подстанция на площади 100 квадратных метров. На тушение пожара привлекалось шесть единиц техники и 30 человек личного состава. Проводится проверка», - сообщают в ведомстве.

Пензенцы в соцсетях сообщали о взрыве газа в одном из домов на ул. Чаадаева, но эта информация не подтвердилась.