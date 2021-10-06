Маркировку пищи «Светофором» хотят сделать обязательной

По такому принципу красным цветом выделяют переизбыток соли, сахара, жира и трансжиров, а их нормальные значения — зеленым. Речь идет о промышленно произведенных товарах, за исключением минеральной воды и специй. Идентификацию предполагается помещать не на упаковку продукции, а на ценники в обычных и в онлайн-магазинах.

Отмечается, необходимые поправки могут быть внесены в правила продажи отдельных видов товаров, которые закреплены в постановлении правительства.

«Изготовитель мог бы довести до продавца сведения о содержании значимых пищевых веществ в своем продукте, а продавец - уже до потребителя через свои ресурсы. Например, через сайт. Предложение будет обсуждаться», - сказали в Роспотребнадзоре.