В пензенском драмтеатре отменили все спектакли до 31 октября

На сайте пензенского областного драмтеатра появилась информация об отмене всех спектаклей до конца октября.

«В соответствии с п. 1.1.3 постановления губернатора Пензенской области № 178 от 04.10.2021, отменены все спектакли с 5 по 31 октября. Бумажные билеты можно вернуть в кассу по месту приобретения. Электронные билеты — в соответствии с правилами возврата», - сообщили в театре.

Напомним, в регионе с 4 октября запретили массовые мероприятия, в том числе - досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, просветительские, выставочные, рекламные. Врио зампреда правительства – министра здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев пояснял, что заморожены все спектакли и концерты, которые были запланированы на ближайшее время.