В России намерены ужесточить наказание за изнасилование детей

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Александр Хинштейн считают, что за изнасилование несовершеннолетних, независимо от их возраста, нужно давать до 20 лет лишения свободы или приговаривать к пожизненному заключению.

Авторы инициативы предполагают, что нынешнее наказание за это преступление в отношении подростков старше 14 лет - недостаточное, а разница в возрасте жертв не должна быть решающим фактором.

«В пояснительной записке авторы отмечают, что в настоящее время в санкции части 5 ст. 131 «Изнасилование» и части 5 ст. 132 «Насильственные действия сексуального характера» Уголовного кодекса в качестве максимального наказания предусмотрено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное заключение. При этом ответственность по указанным статьям наступает только в случаях, когда преступление было совершено в отношении подростка, не достигшего 14-летнего возраста, лицом, имеющим судимость за аналогичное деяние», - сообщают «Известия».

Законопроектом предлагается внести изменения в вышеуказанные нормы, распространив этот же подход установления ответственности за преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних и старше 14 лет.

По информации «Известий», инициативу поддерживают в большинстве фракций Госдумы.