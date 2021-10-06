10:24
06.10.2021г.
Студенты Пензенской области вошли в полуфинал всероссийского конкурса «Твой ход»

Студенты Пензенской области вошли в полуфинал всероссийского конкурса «Твой ход»

Ср, 06.10.21 10:02
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7 октября в Приволжском федеральном округе стартует полуфинал всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» президентской платформы «Россия - страна возможностей». Он пройдет в Казани и соберет 1600 студентов из всех регионов ПФО. В этот список вошли 65 представителей Пензенской области.

«Конкурс «Твой ход» – это шанс для каждого студента России проявить свои способности и лучшие качества, открыть новые таланты и получить ценные навыки. Этот проект дает всем участникам возможность прокачать себя, а победителям и призерам – также крутые бонусы в виде финансовой поддержки на личное развитие. Уверен, что полуфинал в ПФО пройдет на самом высоком уровне и у ребят останутся незабываемые эмоции и впечатления от пребывания в гостеприимной Казани» – отметил заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

Как сообщают организаторы, полуфинал будет проходить с 7 по 14 октября на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Студенты станут участниками деловой игры. Из-за непростой эпидобстановки их поделят на маленькие группы. Оценивать конкурсантов будут эксперты, в их числе - профессиональные наблюдатели, психологи, инструкторы, тренеры по обучению.

Полуфиналы всероссийского конкурса «Твой ход» пройдут в очном формате во всех федеральных округах страны. В них примут участие около 10 тыс. студентов. Итоги будут объявлены в начале ноября. Свои результаты участники смогут узнать в личных кабинетах на платформе твойход.онлайн. В финал конкурса выйдет тысяча лучших студентов. Всего заявки на участие подали более 560 тыс. человек со всей страны.

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Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
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09.09.2021 09:34
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08.09.2021 16:45
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06.09.2021 17:19
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