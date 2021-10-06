Студенты Пензенской области вошли в полуфинал всероссийского конкурса «Твой ход»

7 октября в Приволжском федеральном округе стартует полуфинал всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» президентской платформы «Россия - страна возможностей». Он пройдет в Казани и соберет 1600 студентов из всех регионов ПФО. В этот список вошли 65 представителей Пензенской области.

«Конкурс «Твой ход» – это шанс для каждого студента России проявить свои способности и лучшие качества, открыть новые таланты и получить ценные навыки. Этот проект дает всем участникам возможность прокачать себя, а победителям и призерам – также крутые бонусы в виде финансовой поддержки на личное развитие. Уверен, что полуфинал в ПФО пройдет на самом высоком уровне и у ребят останутся незабываемые эмоции и впечатления от пребывания в гостеприимной Казани» – отметил заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

Как сообщают организаторы, полуфинал будет проходить с 7 по 14 октября на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Студенты станут участниками деловой игры. Из-за непростой эпидобстановки их поделят на маленькие группы. Оценивать конкурсантов будут эксперты, в их числе - профессиональные наблюдатели, психологи, инструкторы, тренеры по обучению.

Полуфиналы всероссийского конкурса «Твой ход» пройдут в очном формате во всех федеральных округах страны. В них примут участие около 10 тыс. студентов. Итоги будут объявлены в начале ноября. Свои результаты участники смогут узнать в личных кабинетах на платформе твойход.онлайн. В финал конкурса выйдет тысяча лучших студентов. Всего заявки на участие подали более 560 тыс. человек со всей страны.