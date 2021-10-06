На восстановление подсветки телебашни в Пензе направят 1,7 млн рублей

На сайте госзакупок опубликовали информацию об аукционе на проведение работ по восстановлению архитектурно-художественной подсветки телебашни длиной 180 метров в Пензе.

Начальная стоимость контракта – 1 млн 672 тыс. 890 рублей, заказчик – «Пензенский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»). Подрядчик должен выполнить работы в течение 40 календарных дней с момента подписания договора.

В частности, в стоимость закупки входят демонтаж опорных креплений, нерабочих прожекторов, пикселей гирлянды, монтаж новых креплений и гирлянд, их проверка, заземление оборудования и пусконаладочные работы.

«Управление архитектурным освещением должно позволять программировать и отображать с помощью световых приборов различные динамические эффекты (динамическое изменение цвета разных участков архитектурной подсветки, визуализация различных образов - флаг России, и др.). Управление осуществляется с персонального компьютера в режиме реального времени и автоматически, с использованием только лицензионного программного обеспечения», - отмечается в разделе «Требования к техническим характеристикам» документации.

Гарантия на материалы должна составлять не менее двух лет, на работы – не менее года.