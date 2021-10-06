На Южной поляне разбились две легковушки

В Пензе на перекрестке улиц Гоголя и Металлистов утром 6 октября произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Фото с места происшествия появились в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста уточнил, что инцидент произошел примерно в 9:50. По снимку можно предположить, что столкновение было лобовым, так как у обеих машин сильно повреждены передние части.

О наличии пострадавших ничего неизвестно. Официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы просят пензенцев строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию. Кроме того, за рулем запрещено отвлекаться на гаджеты и другие предметы, так как невнимательность водителя может стать причиной трагедии.