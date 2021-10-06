Пензенская область - в числе призеров конкурса профмастерства в сфере туризма и гостеприимства

В международном выставочном центре «Крокус Экспо» состоялась торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма».

Пензенскую область на конкурсе представляла Елена Маркичева, горничная номерного фонда одного из отелей. Она успешно выполнила задания федерального этапа конкурса и заняла третье место в номинации «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда», сообщили в пресс-центре облправительства. Участниками федерального этапа конкурса стали 145 лучших специалистов по туризму из 50 регионов России.

Конкурс проводился в следующих номинациях: «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения», «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму», «Лучший экскурсовод (гид)», «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)».