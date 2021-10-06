В России бургеры подорожали более чем на 10%

Аналитики выяснили, что за девять месяцев в России подорожал фастфуд. Цена бургера выросла на 10,4% - до 311 рублей.

Аналитики проанализировали онлайн-продажи фастфуда в России с 1 января по 30 сентября 2021 года и сравнили эти данные с 2020-м. Отмечается, что картошка фри в среднем подорожала на 18% - до 111 рублей. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости. Средняя стоимость газированных напитков (0,4 литра) выросла на 5% - до 72,3 рубля по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (68,9 рублей).

Средний чек при онлайн-заказе быстрой еды увеличился на 25,5% и составил 394 рубля. Год назад было 314 рублей. Выяснилось, что в период с января по сентябрь 2021 года доля продаж бургеров снизилась до 61,1%, а картошки фри выросла до 24,2%. Доля газированных напитков также увеличилась в 2,5 раза - до 14,7%.