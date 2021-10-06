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06.10.2021г.
Covid-19. Никишин рассказал о масштабных изменениях в работе больницы им. Бурденко

Covid-19. Никишин рассказал о масштабных изменениях в работе больницы им. Бурденко

Ср, 06.10.21 11:45
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Пензенская областная клиническая больница имени Н. Н. Бурденко возвращается в режим ковидного госпиталя. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе. О том, как теперь будет оказываться помощь больным коронавирусной инфекцией, 6 октября журналистам рассказал главный врач медучреждения Александр Никишин.

«В связи с резким увеличением числа больных, которые в настоящий момент регистрируются и поступают в лечебное учреждение, возникла необходимость открытия дополнительных коек. Обусловлено это тем, что среди поступавших и поступающих пациентов очень много тяжело больных. Особенность новой волны коронавируса заключается в том, что тяжесть больных существенно усложняется. Это не дает возможность нам выписывать в том объеме, в котором раньше выписывали больных, потому что они лежат более длительные сроки», - сообщил Александр Никишин.

Помимо резкого увеличения количества больных инфекцией, врачи также отмечают и повышение тяжести течения заболевания, особенно среди пациентов старше 60 лет.

«Все больше и больше видим тяжелых случаев заболевания. Может так случиться, что пациент уже выздоравливает по ковиду, берем мазки - отрицательные, но по независящим причинам наступает истощение организма, вплоть до летального исхода, хотя основное заболевание уже излечили. Мы не торопимся выписывать больных в связи с этим, пока полностью не уверены, что жизни ничего не угрожает», - пояснил Александр Никишин.

Также ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе вынудило более чем в два раза увеличить количество коек в областной больнице для пациентов с ковидом. Если еще недавно их было 220, то сейчас - уже 580.

«На первых порах 40 коек реанимационных, порядка 70 – интенсивной терапии. В планах количество реанимационных коек довести до 100. Вчера был приказ издан от областного минздрава, что в течение двух дней мы должны осуществить комплексы мероприятий по переводу больных, которые у нас не ковидные. Определенные сложности возникают, но с поставленной задачей мы справляемся», - пояснил Александр Никишин.

Пациентов же, которые не болеют коронавирусной инфекцией и могут быть выписаны, по словам главврача, направят на амбулаторное лечение, а остальных переведут в городскую больницу №6. Это позволит разгрузить рабочий персонал, который полностью перейдет на работу с пациентами, больными коронавирусом.

«Когда принимаются такие глобальные решения, прежде всего, учитывается кадровый потенциал. Все специалисты, которые у нас работали, тем или иным способом были задействованы для оказания медпомощи с ковидом, только не в том объеме, который сейчас. Кардиологи, неврологи, хирурги. Тот персонал, который раньше работал в таких отделениях, целиком переходит на оказание медпомощи пациентам с коронавирусом», - сообщил Александр Никишин.

Перинатальный центр на территории больницы же, несмотря на изменения, будет работать в штатном режиме.

«Надо сказать, что выделили 30 коек для беременных женщин в ковидном госпитале, где за ними будут у нас наблюдать вплоть до родов. Если раньше они наблюдались в областной инфекционной больнице, то сейчас мы полностью оказание медпомощи беременным взяли на себя», - рассказал Александр Никишин.

Также стало известно, что не все корпуса больницы будут задействованы под лечение коронавирусной инфекции. Отделения ревматологии, гастроэнтерологии и травматологии будут находиться вне ковидной зоны. 

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01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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