На ул. Антонова обокрали торговый центр

В июле к правоохранителям обратился сотрудник магазина электронной техники. Он сообщил, что во время инвентаризации заметил пропажу беспроводного геймпада и трех игровых дисков.

Сотрудники полиции, изучив записи с камер, установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Пензенского района, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Как пояснил мужчина, на преступление он пошел из-за нужды в деньгах. Для этого отправился в торговый центр на улице Антонова. В магазине цифровой техники он взял с витрины товар и спрятал его в сумку. После этого он прошел через кассовый терминал и вышел из помещения. По его словам, украденные вещи он продал. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские выяснили, что мужчина также причастен к кражам и в других магазинах. Похищенное имущество он продавал, а деньги тратил на собственные нужды. Сейчас в отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.