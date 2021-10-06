В Пензенской области обновлен антирекорд по числу заболевших ковидом в сутки

На сайте стопкоронавирус.рф опубликовали обновленную информацию о суточном приросте зараженных в Пензенской области на 6 октября.

Так, за сутки болезнь выявили еще у 260 жителей региона. Общее число зараженных за все время наблюдений - 72 110. В России суточный прирост составил 25 133– показатель продолжает увеличиваться.

Напомним, в торговых центрах Пензы вводят «входной фильтр» из-за ухудшения эпидситуации. В регионе фиксируется рост количества смертей от коронавируса, в том числе среди лиц моложе 60 лет. Также увеличивается количество вызовов скорой помощи и число ковидных больниц. Пензенцев призывают проявить сознательность и привиться