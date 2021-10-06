В Пензе проводят реорганизацию колледжа искусств

Как сообщается в документе, в результате музыкальный колледж им. А.А. Архангельского будет выделен из состава колледжа искусств «с переходом прав и обязанностей в соответствии с разделительным балансом».

Учебное заведение им. А.А. Архангельского будет вести деятельность по программам среднего профессионального образования в области музыкального искусства. Функции и полномочия учредителя музыкального колледжа будет осуществлять министерство культуры и туризма Пензенской области. Документ доступен по ссылке.