Директор пензенского зоопарка показал прогулку с овечкой Лакомкой

Директор пензенского зоопарка Андрей Воскресенский в своем Instagram-аккаунте поделился видео с очаровательной овечкой Лакомкой.
Андрей Воскресенский выложил два ролика, на которых лойская овечка ходит за ним «хвостиком». Их посмотрели около 200 человек.Как отметил директор зоопарка в комментариях, он гуляет с Лакомкой каждый день.
Напомним, Лакомка появилась в зоопарке в сентябре.«Теперь у нашего лойского барашка Пломбирчика появилась подруга, прекрасная Лакомка. Как только ее привезли, сразу стало понятно, что она необыкновенно добрая девочка, даже хвостиком виляет», - отмечали сотрудники.