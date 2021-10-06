Директор пензенского зоопарка показал прогулку с овечкой Лакомкой

Директор пензенского зоопарка Андрей Воскресенский в своем Instagram-аккаунте поделился видео с очаровательной овечкой Лакомкой.

Андрей Воскресенский выложил два ролика, на которых лойская овечка ходит за ним «хвостиком». Их посмотрели около 200 человек.

Как отметил директор зоопарка в комментариях, он гуляет с Лакомкой каждый день.

Напомним, Лакомка появилась в зоопарке в сентябре.