Медики обнаружили факторы, от которых зависит выживаемость при ковиде

Ученые определили роль факторов, которые влияют на выживаемость пациента при заражении ковидом. Один из них — общее количество антигенов в организме, сообщает телеканал «360» со ссылкой на издание Journal of Internal Medicine .

Вылечится ли человек, зависит и от уровня специфических антител против спайкового белка коронавируса в крови, они формируются при вакцинации. Еще один важный момент — количество вирусной РНК в крови.

Отмечается, что специфические антитела блокируют распространение вируса. Количество антигенов должно рассказать об объеме веществ в организме, которые он признает как чужеродные. По вирусной РНК можно понять, насколько много инфекции находится в пациенте.