13:48
06.10.2021г.
Организаторы концертов в Пензе просят разрешить допуск зрителей по QR-кодам вакцинированных

Организаторы концертов в Пензе просят разрешить допуск зрителей по QR-кодам вакцинированных

Ср, 06.10.21 13:11
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Руководитель одной из пензенских концертных организаций Антон Шумилов выступил с призывом разрешить в регионе проведение массовых мероприятий с допуском зрителей в залы по QR-кодам.

«Мы сейчас активно добиваемся возвращения хотя бы проведения мероприятий по системе «ковид-фри», как это и было. […] Граждане Пензы активно прививались для того, чтобы им давали жить полной жизнью, но даже для них невозможны концерты! Нам поступает очень большое количество недовольных звонков и писем, и весь гнев людей обрушивается на нас. Что, мол, многие прививались ради того, чтобы пойти на концерт и спектакль. А теперь не могут», - отметил Антон Шумилов.

По его словам, организаторы понесут огромные убытки из-за отмены концертов, в связи с которыми уже забронированы места в гостиницах для артистов, проданы билеты зрителям. Также Антон Шумилов ответил на просьбу журналистов оценить размер материального ущерба.

«Квартиру придется продать, чтобы все покрыть», - сказал он.

Напомним, в регионе с 4 октября запретили массовые мероприятия, в том числе - досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, просветительские, выставочные, рекламные. Врио зампреда правительства – министра здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев пояснял, что заморожены все спектакли и концерты, которые были запланированы на ближайшее время. Также он сообщил, что в случае нормализации эпидситуации в регионе будет рассмотрен вопрос о допуске на массовые мероприятия по QR-кодам.

В Пензенской области отмечается значительное ухудшение эпидемиологической обстановки: суточный прирост числа заболевших 6 октября составил 260 человек, это новый антирекорд. Из-за большого количества ковид-больных приостановлено плановое лечение в больнице им. Н.Н. Бурденко.

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Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
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08.09.2021 16:45
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06.08.2021 10:01
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