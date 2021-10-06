Организаторы концертов в Пензе просят разрешить допуск зрителей по QR-кодам вакцинированных

Руководитель одной из пензенских концертных организаций Антон Шумилов выступил с призывом разрешить в регионе проведение массовых мероприятий с допуском зрителей в залы по QR-кодам.

«Мы сейчас активно добиваемся возвращения хотя бы проведения мероприятий по системе «ковид-фри», как это и было. […] Граждане Пензы активно прививались для того, чтобы им давали жить полной жизнью, но даже для них невозможны концерты! Нам поступает очень большое количество недовольных звонков и писем, и весь гнев людей обрушивается на нас. Что, мол, многие прививались ради того, чтобы пойти на концерт и спектакль. А теперь не могут», - отметил Антон Шумилов.

По его словам, организаторы понесут огромные убытки из-за отмены концертов, в связи с которыми уже забронированы места в гостиницах для артистов, проданы билеты зрителям. Также Антон Шумилов ответил на просьбу журналистов оценить размер материального ущерба.

«Квартиру придется продать, чтобы все покрыть», - сказал он.

Напомним, в регионе с 4 октября запретили массовые мероприятия, в том числе - досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, просветительские, выставочные, рекламные. Врио зампреда правительства – министра здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев пояснял, что заморожены все спектакли и концерты, которые были запланированы на ближайшее время. Также он сообщил, что в случае нормализации эпидситуации в регионе будет рассмотрен вопрос о допуске на массовые мероприятия по QR-кодам.

В Пензенской области отмечается значительное ухудшение эпидемиологической обстановки: суточный прирост числа заболевших 6 октября составил 260 человек, это новый антирекорд. Из-за большого количества ковид-больных приостановлено плановое лечение в больнице им. Н.Н. Бурденко.