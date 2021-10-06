Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе

Западная поляна считается одним из самых «зеленых» микрорайонов Пензы: здесь есть лес, а также множество скверов и парков, список которых в августе 2021 года пополнился новым общественным пространством – парком «Союз».

Из прошлого - в настоящее

Как рассказала сооснователь архитектурного бюро «Вещь!», которое занималось разработкой концепта парка, Мария Кутай, стиль «Союза», разрабатывался исходя из того, что в 50-е годы здесь располагалась выставка достижений народного хозяйства, наподобие московской. Эта эстетика воплотилась в соединении стилей ар-деко и темы освоения космоса. Так, главным цветом стал ярко-красный, а маршруты в веревочном парке получили свои космические названия: «Гагарин», «Ракета», «Белка и Стрелка».

Большое внимание было уделено деталям. Обтекаемые, округлые формы, шрифт главной вывески, ротонда в виде спутника на орбите напоминают о преемственности поколений новоселов и старожилов Западной поляны.

«Ближе к Олимпийской аллее был создан веревочный парк, но его проектировали не мы, а операторы. Павильон с кассами и общественным туалетом, игровая зона, малые архитектурные формы выполнены в природном стиле. Например, волнистая форма навесов, которые будут защищать горожан от солнца или дождя, была вдохновлена формой дубового листа», - рассказала Мария Кутай.

Она отметила, что практически все идеи проекта удалось воплотить в реальности за исключением некоторых мелочей, например, тротуарную плитку собирались сделать крупноформатную, без фесок, для максимального комфорта передвижения маломобильных групп населения.

Реализованы эти идеи строительной группой «Рисан», которая вложила в парк около 52 миллионов рублей и подарила его Пензе и жителям. Особенно заметной становится разница между «до» и «после», если сравнивать фотографии.

«Союз» двух частей

Как уже отмечалось, парк расположился по двум сторонам дороги на улице Попова. Справа от проезжей части получился стильный и уютный сквер с множеством удобных скамеек, качелями для детей, тенистыми деревьями, к которым отнеслись максимально бережно при выполнении строительных работ, огнями и репрезентативной ротондой. Пешеходную и велодорожку разграничили, используя разные материалы: асфальт для любителей покататься и плитка для гуляющих горожан.

Некоторые пензенцы задаются вопросом: почему же в современной безбарьерной среде нашлось места для забора, который отделяет «Союз» от территории ФОКа «Спутник». Ответ на тот вопрос кроется в российском антитеррористическом законодательстве – ограждение установлено из-за соседства с учреждением образования.

Часть городского пространства теперь в ведении парка им. Белинского. Главным местом притяжения здесь стал веревочный парк, с протяженностью маршрутов почти 900 метров. За безопасность его посетителей отвечает частный предприниматель.

«Так как у нас в штате нет специалистов для работы в веревочном парке, мы сдали его в аренду бизнесу. У этой организации есть квалифицированные инструкторы, которые обеспечивают непрерывную страховку, проводят инструктаж, следят за исправностью оборудования», - рассказала директор парка им. Белинского Елена Савельева.

Она отметила, что благодаря сотрудничеству с «Рисаном», наконец удалось решить вопрос с общественным туалетом на Олимпийской аллее. Раньше из ситуации выходили с помощью биотуалетов, но в зимнее время их использование невозможно. Теперь здесь появилась современная уборная, пользоваться которой пензенцы могут бесплатно.

Кроме того, для горожан здесь установили скамейки с навесом, спортивную и детскую площадки из натурального дерева и уютное кафе с отрытой верандой на крыше. Дорожки для велосипедистов и пешеходов также отделаны разными материалами, а по вечерам повсюду загораются огни. Место нашлось и для автолюбителей – вместо стихийной у входа в парк организована компактная парковка.

Местные жители уже успели полюбить парк «Союз». Они отмечают, что этот район преобразился с появлением нового, стильного общественного пространства.

«Парк «Союз» - это новый уютный уголок нашего города, который еще и находится у меня под окном! Сияющая дорожка, ведущая на Олимпийскую аллею, просто шикарна. Качели, лавочки, кофейня, веревочный курс, новые спортивные и детские площадки «в лесу» - то что надо для хорошей прогулки, которая поднимет даже самое грустное настроение», - отметил горожанин Владлен Ниденс.

«Мне кажется очень интересным стиль парка, он позволяет соединить прошлое с настоящим. Безусловно, он стал намного лучше, чем старые ржавые «ракеты» и другие конструкции, которые здесь находились. Там, где раньше вечером было темно и на лавочках в кустах собирались пьяные компании, теперь красивое освещение и приятно гулять», - поделилась пензячка Анна Тарасова.

«Западная поляна преображается с каждым годом, отстраивается, появляются новые интересные места. Очень любим вечерами гулять в парке «Союз» - фотки каждый раз получаются замечательные. Приятно, что кроме дорожек на Олимпийской аллее у нас теперь есть еще и такое красивое место», - рассказал житель города Дмитрий Иванов.

Таких ярких и интересных пространств в Пензе с каждым годом становится все больше.