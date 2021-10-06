В ГИБДД сообщили подробности смертельной аварии в Загоскино

В селе Загоскино Пензенской области произошла авария, которая унесла жизнь мужчины. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности трагедии.

По предварительным данным, 5 октября в 15:55 на 250 километре дороги «Тамбов-Пенза» столкнулись кроссовер Chery Tiggo и «КАМАЗ» с полуприцепом.

Иномаркой управлял 70-летний мужчина, а грузовиком – 45-летний водитель. От удара кроссовер слетел в кювет и перевернулся.

«В результате происшествия водитель Chery Tiggo скончался на месте происшествия до приезда медиков. По данному факту проводится проверка», - добавили в региональном УГИБДД.

В пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра добавили, что специалистам поступил звонок о ДТП из центра обработки экстренных вызовов системы 112.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента вскрыли дверь и извлекли тело погибшего мужчины из автомобиля, передав его медикам.

Инспекторы просят пензенцев строго соблюдать правила дорожного движения. Нельзя отвлекаться за рулем на гаджеты и другие предметы. Каждый маневр водителей должен быть тщательно продуман, так как любое неверное действие может стать причиной трагедии.