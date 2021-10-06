В Засечном ребенок повис на балконе девятого этажа

Судя по кадрам, действие происходит на общем балконе дома на высоте девятого этажа. Ребенок повис на перилах и балансировал. К счастью, на помощь ему подоспела местная жительница, которая сняла школьника с балкона и увела. Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте.
Пользователей напугали кадры. В комментариях они предположили, что ребенок таким образом мог привлекать внимание, и вовсе не собирался сделать глупость.
Хочется обратить внимание родителей на досуг своих детей. Стоит рассказывать ребенку об опасности игр на высоте, ведь немало примеров, когда они заканчивались трагически.