В Засечном ребенок повис на балконе девятого этажа

В селе Засечном Пензенского района сняли опасные игры ребенка, который повис на перилах балкона многоэтажки.

Судя по кадрам, действие происходит на общем балконе дома на высоте девятого этажа. Ребенок повис на перилах и балансировал. К счастью, на помощь ему подоспела местная жительница, которая сняла школьника с балкона и увела. Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте.

Пользователей напугали кадры. В комментариях они предположили, что ребенок таким образом мог привлекать внимание, и вовсе не собирался сделать глупость.

Хочется обратить внимание родителей на досуг своих детей. Стоит рассказывать ребенку об опасности игр на высоте, ведь немало примеров, когда они заканчивались трагически.

