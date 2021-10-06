15:28
06.10.2021г.
Клиенты Tele2 не пропустят уведомлений с умных гаджетов и М2М-устройств

Клиенты Tele2 не пропустят уведомлений с умных гаджетов и М2М-устройств

Ср, 06.10.21 14:23
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Tele2 предлагает бесплатную переадресацию SMS с умных гаджетов и бытовых устройств. Владельцы модемов, роутеров, онлайн-касс, smart-часов и других девайсов смогут в личном кабинете настроить переадресацию сообщений на свой основной номер телефона. Это позволит клиентам быть в курсе важных уведомлений об обслуживании.

Пользователи умных гаджетов могут подключить переадресацию SMS на свой основной номер мобильного телефона. Опция доступна в личном кабинете на сайте tele2.ru. Для клиентов тарифных планов линеек «Интернет для устройств», «Интернет для вещей» и «Мой бизнес для интернета» переадресованные SMS на любые мобильные номера России бесплатны. Для пользователей других тарифов такие SMS оплачиваются по цене исходящих сообщений на выбранный номер.

Услуга особенно актуальна для владельцев устройств, где нет дисплея для чтения текстовых сообщений. Например, для пользователей модемов, роутеров, автомобильных сигнализаций, онлайн-касс, детских smart-часов, умных датчиков, шлагбаумов, ворот и другой техники. Клиент будет вовремя получать напоминания о сроках списания абонентской платы по тарифу, остатках пакетов услуг и другие важные сообщения, даже когда устройство не находится в сети.

Настроить переадресацию SMS действующие клиенты могут в личном кабинете. Для этого потребуется ввести номер мобильного телефона, на который будут поступать сообщения и код подтверждения. Для получения кода необходимо временно переставить SIM-карту из устройства в любой смартфон. Для новых абонентов будет удобно совместить настройки услуги с регистрацией в личном кабинете. Активируя услугу, абонент подтверждает, что номер телефона, на который настроена переадресация, выделен ему и используется для получения услуг связи. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте tele2.ru.

«Все больше современных устройств работают с использованием технологии мобильной передачи данных. Интернет вещей прочно вошел в нашу повседневную жизнь. Это привычные модемы и роутеры, терминалы оплаты, онлайн-кассы, умные гаджеты. При этом не всегда в них предусмотрена техническая возможность для чтения текста, например, из-за отсутствия дисплея. Если абонент настроит переадресацию SMS с таких устройств на свой смартфон, то не пропустит важное сообщение. Так родители вовремя получат напоминание о необходимости пополнить баланс на smart-часах ребенка, а владельцы умных шлагбаумов и автомобильных сигнализаций узнают о начисленных гигабайтах интернет-трафика», - рассказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

Источник фотографии: фото предоставлено пресс-службой компании Теле2
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06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
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09.09.2021 09:34
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08.09.2021 16:45
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06.09.2021 17:19
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28.08.2021 09:00
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26.08.2021 15:30
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23.08.2021 16:53
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19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
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06.08.2021 10:01
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