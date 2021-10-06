На капремонт подвесного моста в Пензе направят более трех миллионов

На сайте госзакупок опубликовали информацию об аукционе на разработку проектной документации по капитальному ремонту подвесного пешеходного моста через реку Сура в створе ул. Максима Горького в Пензе.

Начальная стоимость контракта – 3 млн 258,9 тыс. рублей, средства будут выделены из бюджета Пензы. Работы будут выполнены в один этап, сроки – с даты заключения контракта до 23 октября 2022 года. Предполагаемые сроки проведения капремонта – 2023-2024 годы.

В стоимость включены инженерные изыскания, подготовительные работы для исследования объекта, разработка и согласование проектной документации, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Согласно заданию на проектирование, разработчики документации должны предусмотреть «восстановление строительных конструкций моста до обеспечения эксплуатационной надежности сооружения и обеспечения пропуска по мосту проектных нагрузок», а также при необходимости – переустройство наружных сетей инженерно-технического обеспечения. Кроме того, необходимо включить в проект мероприятия по обеспечению передвижения по мосту и подходам к нему маломобильных групп населения.

Подвесной мост через Суру в Пензе был построен в 1973 году. Его длина – более 309 метров, к нему имеются два подхода – со стороны ул. Урицкого и ул. Злобина.

Ранее на подвесном мосту обновили покрытие и покрасили конструкцию в красный цвет.