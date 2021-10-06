Скончался ветеран здравоохранения Пензенской области Алексей Богучарский

Алексей Андреевич был уроженцем Куйбышевской области. С 1977 года он работал врачом-анестезиологом пензенской областной больницы им. Н. Н. Бурденко, впоследствии занял пост заместителя главного врача. С 1984 по 1987 он трудился в должности замначальника регионального управления здравоохранения. В 1998 году он вновь вернулся в облбольницу на должность заведующего организационно-методическим отделом.

«Алексей Андреевич был опытным организатором и отличным клиницистом. Он написал более десяти печатных научных трудов. Более пятнадцати лет вел активную работу в комитете ветеранов города Пензы, писал работы по истории пензенского здравоохранения, принимал участие в организации ветеранских встреч сотрудников пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко, помогал коллегам и ветеранам здравоохранения», - отмечается в некрологе.

Коллектив министерства здравоохранения Пензенской области и представители медицинской общественности региона приносят искренние соболезнования родным и близким Алексея Богучарского.