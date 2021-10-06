Горожанин пожаловался на кромешную тьму у гостиницы «Пенза»

Он рассказал, что ни дорога, ни тротуар на стороне гостиницы «Пенза» не освещены. На приложенных к жалобе фото видно, что здесь действительно темно. Отметим, что это одна из центральных улиц областного центра.

«Кромешная тьма около гостиницы «Пенза». Стыдно перед гостями города! Необходимо срочно установить хотя бы пару столбов освещения», - высказался горожанин.

По этой проблеме «Пенза-Пресс» отправило официальный запрос в мэрию.

Отметим, что информагентство реализует проект, в рамках которого вы можете сообщить о проблеме своего двора, улицы, района и получить ответ от уполномоченных чиновников. Также силами медиахолдинга «Экспресс» (телеканала «Экспресс», радио «Экспресс» и ИА «Пенза-Пресс») мы можем предать вашу ситуацию огласке.