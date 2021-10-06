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06.10.2021г.
Пензенские мамы бесплатно обучатся основам бизнеса и поборются за грант

Пензенские мамы бесплатно обучатся основам бизнеса и поборются за грант

Ср, 06.10.21 14:52
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В Пензенской области 18 октября стартует федеральная образовательная программа по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель» (18+).

Пензенские мамы могут подать заявку на бесплатное обучение на сайте до 11 октября. Как отмечают организаторы, к участию в программе приглашаются женщины в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, которые только планируют открыть свое дело или занимаются бизнесом не более года. Жюри отберет 35 лучших заявок, авторы которых будут приглашены в Пензу на обучение предпринимательству.

За пять дней интенсива участницы пройдут весь путь молодого предпринимателя: познакомятся с основами ведения бизнеса, научатся разрабатывать и презентовать собственный бизнес-проект. Тренеры программы обучат начинающих бизнесвумен необходимым навыкам: поиску ниши и разработке концепции продукта, выстраиванию маркетинга и продвижения, расскажут о финансовых и юридических нюансах ведения предпринимательской деятельности. В завершение курса каждая участница представит свой бизнес-план на конкурсе проектов.

Реализацию лучшей идеи профинансирует фонд Amway «В ответе за будущее», выделив победительнице грант в размере 100 000 рублей.

Отмечается, что проект «Мама-предприниматель» в Пензенской области проходит второй год – в прошлый раз победу одержала Анжела Кривова. Девушка занимается пошивом детской и женской одежды на заказ

«Все началось с того, что я начала шить игрушки для своих детей. Потом, когда они подросли, стала шить для них вещи: кофточки и штанишки. Когда поняла, что технология пошива детских и взрослых вещей не сильно отличается, я начала на заказ изготавливать вещи для малышей и женщин. На полученный грант я приобрела вышивальную машинку, которая помогла мне усовершенствовать производство», - поделилась пензячка.

«Самореализация – это, безусловно, один из главных факторов успешной и полноценной жизни современной женщины. В программе «Мама-предприниматель» мы стараемся показать, что начать собственное дело и совмещать его с заботой о семье – не настолько сложно и страшно, как может показаться на первый взгляд. По сути, мы даем алгоритм действий для старта, раскрываем секреты мира бизнеса, даем возможность действовать и идти вперед!» - отметила статс-секретарь, заместитель генерального директора АО «Корпорация МСП» Наталья Ларионова.

«В прошлом году мы провели исследование среди российских мам-предпринимательниц и выяснили, что более половины опрошенных считают свой бизнес успешным. Мы очень рады, что благодаря программе «Мама-предприниматель» таких женщин с каждым годом становится больше. Мы помогаем мамам не только обучиться основам предпринимательства, но и успешно интегрироваться в бизнес-среду своего региона, реализовать свои самые смелые идеи. Успехи наших участниц — главный показатель, что программа развивается в нужном направлении», - считает президент благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее» Анна Сошинская.

«Начиная свое дело, важно иметь возможность обратиться за советом и получить знания от профессионалов. Для женщин с детьми это бывает особенно сложно, так как они не могут посвящать самообразованию и развитию бизнеса все свое время. Программа «Мама-предприниматель» может стать отличным бизнес-помощником для многих женщин», - подчеркнула заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.

В Пензенской области региональным организатором мероприятия выступает центр «Мой бизнес». Программа проходит при поддержке Министерства экономики Пензенской области в рамках реализации на территории региона национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Программа стартовала в 2013 году по инициативе благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее». Сейчас программа реализуется благотворительным фондом, Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ», акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и банком «Открытие». В 2019 году программа «Мама-предприниматель» была включена Минэкономразвития России в перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках национального проекта РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

За несколько лет в программе приняли участие более 5600 женщин по всей России. По результатам оценки программы, более 30% выпускниц регистрируют и успешно развивают свой бизнес. В 2021 году организаторы впервые проведут 75 тренингов в 68 регионах России.

Источник фотографии: фото предоставлено ООО ОЦ "Лингва"
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06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
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16.08.2021 19:16
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