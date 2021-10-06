В Пензенской области количество вакцинированных от коронавируса граждан превысило 140 тысяч человек, но врачи рекомендуют жителям не забывать и о другой опасной инфекции - гриппе. Вакцинироваться от него предлагают в 14 поликлиниках города, процедура не занимает много времени. В середине сентября в регион поступили две вакцины: «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп». Первую уже полностью использовали. Врачи рассказали, сколько времени должно пройти между прививками от ковида и гриппа.

«В настоящее время прививки у нас осуществляются не только от гриппа, но и против ковида. Акцент хочу сделать на том, что между прививками должно пройти не менее одного месяца. В данной ситуации лучше привиться сначала от коронавирусной инфекции, потому что время для вакцины от гриппа еще есть. Обычно эпидсезон начинается в середине декабря», - пояснила врач-инфекционист городской поликлиники Нина Тарасова.

Прививку от гриппа пензенцы могут сделать совершенно бесплатно. После осмотра врача вас направят в кабинет вакцинации, где все строго, как на космодроме. Стол, на котором идет подготовка к уколу, полностью стерильный. Никого, кроме медсестры, не подпустят на расстояние ближе одного метра. А уже на постановку самой вакцины уйдет не более десяти секунд. Важно не забывать соблюдать ограничения после прививки.

«Нельзя мочить трое суток, принимать алкоголь, сауну, баню, ходить в бассейн. Если температура до 38, то препараты никакие не принимать, а если выше, то парацетамол», - уточнила прививочная медсестра Наиля Ягудина.

Там же спустя время можно сделать прививку и от коронавирусной инфекции. Особенно важно сделать это сейчас, когда эпидситуация в регионе стала ухудшаться.

«Актуальность прививки против Covid-19 колоссальная, потому что в последнее время циркулирует индийский штамм «Дельта». Он очень заразный, протекает в более тяжелой форме и дает больше осложнений. Вакцинация не дает 100% защиты, как и любая другая, эффективность вакцины - не более 97%, потому что у всех иммунная система разная и отвечает на введение вакцины по-разному. Зато, если даже человек заболевает, то все пройдет в более легкой форме», - отметила Нина Тарасова.

На данный момент в Пензе от гриппа ежедневно прививают до пяти тысяч человек, а от коронавирусной инфекции - в районе 500-600 в день.