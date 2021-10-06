Мэрия Пензы рассматривает вопрос о выделении участка под вещевой рынок

В администрации Пензы сообщили, что прорабатывают вопрос о выделении муниципального участка в Октябрьском районе под размещение рынка по продаже бывших в употреблении вещей.

Эта информация была озвучена по итогам рейда по местам несанкционированной торговли, который прошел 5 октября. Сотрудники районной администрации и полиции обследовали проспект Строителей и улицу Аустрина.

На продавцов составили два протокола за торговлю в не предназначенных для этого местах. Аналогичный рейд накануне провели на улице Тернопольской.