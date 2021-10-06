В Пензе назвали причину расторжения контракта на капремонт дороги на ул. Рябова

Начальник управления капитального строительства Пензы Павел Семенов сообщил журналистам информагентства о расторжении контракта с ООО «Флагман Инжиниринг» на капитальный ремонт дороги на ул. Рябова.
«Причина - удорожание строительных материалов и конструкций. Сейчас идет корректировка достоверности определения сметной стоимости проведения работ», - добавил глава ведомства.
Напомним, итоги аукциона были подведены в июле, победило ООО «Флагман Инжиниринг» - единственная организация, подавшая заявку. Контракт был заключен по максимальной цене – 267 млн 150,4 тыс. рублей.
Согласно проекту, планируется обустроить на ул. Рябова двухполосную дорогу и тротуары с двух сторон, сделать ливневку и установить освещение. Сейчас участок постоянно затапливает, и жители жалуются на разбитую дорогу.