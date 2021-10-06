Олег Мельниченко: «Мы намерены создать в регионе не менее тысячи рабочих мест»

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обозначил модернизацию производства и создание в регионе новой экономической зоны промышленно-производственного типа одной из своих первоочередных задач на посту главы региона.

«Мы планируем создание на территории областного центра особой экономической зоны. Для запуска индустриальных парков и технопарков также будем вводить в оборот и площади предприятий в районных центрах. Намерены открыть не менее тысячи рабочих мест, реализовав проекты технической модернизации предприятий», - рассказал губернатор.

Так, более 500 новых рабочих мест планируется создать в индустриальном парке «Мастер» на территории Сердобского машиностроительного завода.

По данным регионального минпрома, уже в июле Пензенская область выполнила годовой план по реализации нацпроекта «Производительность труда». До конца 2021-го планируется увеличить число предприятий-участников до 50. В конце сентября было подписано соглашение с 47-м.