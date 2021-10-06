Житель Городищенского района кинул камень в дознавателя и избил участкового

Как сообщили в региональном СУ СКР, 21 мая дознаватель приехала к дому несовершеннолетней, обвиняемой в преступлении. В это время подошел пьяный отец девушки. Мужчина был против того, чтобы с его дочерью общался правоохранитель. Он бросил в дознавателя камень и попал в голову. Сотрудник полиции получил закрытую черепно-мозговую травму.

Дознаватель сообщила о случившемся в отдел. На место прибыл участковый. Желая избежать наказания, сельчанин избил его. Мужчине назначили два с половиной года лишения свободы.