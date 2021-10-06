В Городе Спутнике прошла сезонная ярмарка

Первые выходные октября порадовали жителей Город Спутника несколькими событиями. Погода позволила официально закрыть сезон на фонтанной площади, и вслед за фаер-шоу и салютом всех позвали на сезонную ярмарку.

Местные бизнесмены привезли в Спутник мед, колбасы, консервы и сладости. Организаторы пригласили артистов, скоморохов и устроили красивую фотозону. Строительный холдинг «Термодом» предоставил подарки, которые раздали участникам различных конкурсов.

А еще всех желающих бесплатно накормили вкусной горячей кашей, приготовленной в условиях полевой кухни.

В будущем сезонные ярмарки еще не раз порадуют жителей микрорайона. Узнать об анонсах всех мероприятий можно на сайте Города Спутника и в социальных сетях.