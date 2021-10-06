Жителей некоторых районов Пензенской области предупредили об отключении электричества

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» неотложных работ 7 октября с 9:00 до 17:00 будет приостановлено электроснабжение в селе Абашево Спасского района на улице Центральной.
Помимо этого, в связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» неплановых работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
8 октября с 9:00 до 17:00
Белинский район:
с. Пушанино (ПМК, ул. Зеленая, Пригородная).
Каменский район:
д. Надеждинка (ул. Шоссейная, Полевая);
с. Федоровка (ул. Майданская, Студенецкая);
с. Усть-Атмис (ул. Центральная, Садовая, Луговая, Молодежная, Зеленая).
Наровчатский район:
с. Наровчат (ул. Пенькозаводская).
Пачелмский район:
п. Титово (ул. Октябрьская, Советская, Степная, Шоссейная, Урицкого, Молодежная, Центральная, Ленина);
с. Решетино (ул. Советская, пер. Школьный, Зеленая);
р.п. Пачелма (ул. Чехова, Белинского, Комсомольская).
Спасский район:
с. Абашево (ул. Московская, Нижняя).
В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» аварийно-восстановительных работ в некоторых районах области было приостановлено электроснабжение.
Свет отключали 6 октября с 9:00 до 17:00
Белинский район:
с. Лермонтово (ул. Ильинка, Яшина, Молодежная).
Каменский район:
с. Пустынь (ул. Центральная, Заводская, Тимофеевка, Школьная, Луговая, Речная).