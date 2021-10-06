18:39
06.10.2021г.
Жителей некоторых районов Пензенской области предупредили об отключении электричества

Жителей некоторых районов Пензенской области предупредили об отключении электричества

Ср, 06.10.21 17:03
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В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» неотложных работ 7 октября с 9:00 до 17:00 будет приостановлено электроснабжение в селе Абашево Спасского района на улице Центральной.

Помимо этого, в связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» неплановых работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

8 октября с 9:00 до 17:00

Белинский район:

с. Пушанино (ПМК, ул. Зеленая, Пригородная).

Каменский район:

д. Надеждинка (ул. Шоссейная, Полевая);

с. Федоровка (ул. Майданская, Студенецкая);

с. Усть-Атмис (ул. Центральная, Садовая, Луговая, Молодежная, Зеленая).

Наровчатский район:

с. Наровчат (ул. Пенькозаводская).

Пачелмский район:

п. Титово (ул. Октябрьская, Советская, Степная, Шоссейная, Урицкого, Молодежная, Центральная, Ленина);

с. Решетино (ул. Советская, пер. Школьный, Зеленая);

р.п. Пачелма (ул. Чехова, Белинского, Комсомольская).

Спасский район:

с. Абашево (ул. Московская, Нижняя).

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» аварийно-восстановительных работ в некоторых районах области было приостановлено электроснабжение.

Свет отключали 6 октября с 9:00 до 17:00

Белинский район:

с. Лермонтово (ул. Ильинка, Яшина, Молодежная).

Каменский район:

с. Пустынь (ул. Центральная, Заводская, Тимофеевка, Школьная, Луговая, Речная).

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01.10.2021 13:04
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