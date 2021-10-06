Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

Нобелевскую премию за 2021 год по химии присудили ученым Беньямину Листу и Дэвиду Макмиллану. Их отметили за новые методы синтеза молекул.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Нобелевского комитета, церемония награждения пройдет в режиме онлайн. Кроме нобелевской медали и диплома, лауреаты получат 10 миллионов крон — более 83 миллионов рублей по нынешнему курсу.

Напомним, в прошлом году лауреатами стали ученые Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье. Они получили награду за развитие метода редактирования генома CRISPR/Cas9.