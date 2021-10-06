Пензенские активисты планируют провести экологическую акцию в микрорайоне «Заря»

«Новая идея - посадить в 2021 году с привлечением других людей из других стран сад народов мира. Если приедет один с Африки и посадит сосну в России, он будет об этом знать. Нам это будет приятно. Все это для того, чтобы весь город знал, что здесь находится лес, наши легкие, отсюда всегда ветер идет», - отметил руководитель проекта «Парк Победы» Виктор Небога.
Весной в «Заре» уже проходила подобная акция. Тогда там высадили десятки саженцев ели, березы и боярышника. Так было положено начало обустройству аллей, названных в честь Александра Суворова, Александра Невского и Михаила Лермонтова, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.