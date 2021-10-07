Областная прокуратура и библиотека имени Лермонтова договорились о сотрудничестве

Соответствующее соглашение подписано в канун 300-летия со дня образования федерального ведомства. Наряду с этим в одном из залов библиотеки открылась тематическая выставка (0+), рассказывающая об истории государственного органа, сотрудники которого стоят на страже закона и порядка.

Уникальные экспонаты, чудом сохранившиеся до наших дней. В губернаторском зале областной библиотеки имени Лермонтова можно досконально изучить историю российской прокуратуры. Журналы, иллюстрации, предметы обихода служителей порядка прошлого века и собрания воспоминаний людей, возглавлявших правовое ведомство в разные годы, начиная с момента основания - в 1722-ом. Многое из представленного на выставке бережно хранится в коллекции музея прокуратуры Пензенской области.

«История показывает, что российская прокуратура играет немаловажную роль в обеспечении законности на территории государства. Поэтому Петр Первый уже в те времена осознавал необходимость обеспечения законности на территории Российского государства и создавал прокуратуру, как универсальный инструмент обеспечения интересов общества», - отметила главный прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

Библиотека имени Лермонтова площадкой для тематической выставки стала не случайно. Благодаря региональной прокуратуре 130 лет назад в нашем крае, собственно, и появилось хранилище книг имени великого русского поэта. В 1890 году к губернатору обратилась группа пензенской интеллигенции с просьбой открыть такую библиотеку. В числе инициаторов был Валерьян Александрович Волжин, который на тот момент служил секретарем при прокуроре пензенского окружного суда.

«Он очень много написал житейских рассказов о своей службе на пензенской земле. Поэтому все, что мы сегодня знаем об истории прокуратуры Пензенской области, - это благодаря Валерьяну Александровичу», - отметила директор Пензенской областной библиотеки имени Лермонтова Марина Осипова.

Чтобы скрепить давнюю дружбу между ведомством и лермонтовской библиотекой, было подписано соглашение о сотрудничестве. Это позволит проводить совместные мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности жителей региона, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.