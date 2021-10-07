3:51
07.10.2021г.
В Пензе дан старт отборочному этапу чемпионата профмастерства «Абилимпикс»

В Пензе дан старт отборочному этапу чемпионата профмастерства «Абилимпикс»

Чт, 07.10.21 01:45
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В Пензе стартовал отборочный этап седьмого национального чемпионата профмастерства «Абилимпикс» среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Он проходит в очно-дистанционном формате. На конкурсе представлены 15 компетенций: от обработки текста и лабораторного анализа, до ландшафтного дизайна.

За три часа песочница, размером полтора на полтора метра, должна превратиться в живописный цветник, декорированный диким камнем. И все это в режиме онлайн. На региональном этапе конкурса «Абилимпикс» Настя Петернина стала лучшей в компетенции «Ландшафтный дизайн». Теперь она защищает честь малой Родины на всероссийском уровне.

«По всей стране проходит отборочный этап седьмого национального чемпионата «Абилимпикс». В Пензенской области он проходит в очно-дистанционном формате по 15 компетенциям. Участие принимают 21 человек в категориях «школьник», «студент» и «специалист», - поделилась руководитель регионального центра «Движение Абилимпикс Пензенской области» Ольга Ильчук.

Подобно скульптору, который в куске мрамора видит будущие очертания изваяния, Анастасия, лишь взглянув на схему задания, уже представляет, какой будет ее композиция. Материалов для будущего цветника более, чем достаточно: песок, камни, хризантемы и папоротник. И всему этому за 180 минут надо найти выигрышное применение.

«Бывают проекты, которые очень похожи друг на друга. Ландшафтникам очень очется, чтобы их проекты выделялись, поэтому они стараются сделать так, чтобы это было не похоже на чью-то работу. Сам процесс - очень интересный. Это уже много вдохновения нужно поймать, чтобы все реализовать и это не было таким однотипным», - рассказала участница седьмого национального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» Анастасия Петерина.

В компетенции «Ландшафтный дизайн» эксперты выберут четырех победителей, которые в середине ноября отправятся в Москву на всероссийский финал. Попадет ли в их число Анастасия Петернина, станет известно на следующей неделе, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
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29.09.2021 10:30
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21.09.2021 14:05
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