Пензенские полицейские задержали подозреваемого в серии краж из магазинов техники

Сотрудники полиции задержали пензенца, которого подозревают в серии краж из магазинов цифровой техники. Злоумышленник оставался незамеченным более полугода, пока в одной из торговых точек не провели инвентаризацию.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как покупатель, не торопясь выбирает товар, но вместо того, чтобы пройти на кассу и оплатить понравившийся игровой пульт и диски, кладет их в свою сумку, а после - спешит удалиться. Полицейские установили личность мужчины. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 33-летний житель Пензенского района.

«Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет», - сообщила дознаватель УМВД России по городу Пензе Анна Анохина.

Кроме того, установлена причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений в других пензенских магазинах цифровой техники. Как пояснил сам задержанный, похищенное он продавал на рынке, чтобы поправить свое финансовое положение, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.