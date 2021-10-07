Поликлиники Пензенской области начали получать новые рентген-аппараты

В поликлиники Пензы и районов области начали поступать новые рентген-аппараты для обследования пациентов. Техническое перевооружение ведется в рамках сразу двух.

В поликлинике №9 города Пензы ни один посетитель не пройдет мимо технического перевооружения, причем в прямом смысле. Новый рентген-аппарат отечественного производителя временно расположили прямо возле регистратуры.

«Старое оборудование было поставлено где-то в 2008 году по национальному проекту и устарело. Особенности нового в том, что качество изображения стало гораздо лучше, а лучевая нагрузка на пациента резко снижается. В ближайшее время старое оборудование будет демонтировано и поставлено новое», - прокомментировал заведующий поликлиникой №9 города Пензы Станислав Бичинов.

Но прежде, чем переместить рентген-аппарат, в профильном кабинете нужно сделать ремонт. Всего же в наш регион поступило восемь таких комплексов и другое современное медоборудование, в числе которого четыре компьютерных томографа.

«Кроме этого у нас поставлены ультразвуковые аппараты экспертного класса. Три поставлено в рамках этой программы в межрайонные больницы. В ее же рамках у нас идет поставка для оснащения ФАПов», - поделился врио заместителя председателя правительства - министра здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев.

Кстати, в Пензенской области продолжается строительство здравпунктов в сельской местности. До конца года должны возвести 29 из запланированных 73 фельдшерско-акушерских пунктов, а также шесть амбулаторий, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.