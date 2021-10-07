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07.10.2021г.
Поликлиники Пензенской области начали получать новые рентген-аппараты

Поликлиники Пензенской области начали получать новые рентген-аппараты

Чт, 07.10.21 07:43
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В поликлиники Пензы и районов области начали поступать новые рентген-аппараты для обследования пациентов. Техническое перевооружение ведется в рамках сразу двух.

В поликлинике №9 города Пензы ни один посетитель не пройдет мимо технического перевооружения, причем в прямом смысле. Новый рентген-аппарат отечественного производителя временно расположили прямо возле регистратуры.

«Старое оборудование было поставлено где-то в 2008 году по национальному проекту и устарело. Особенности нового в том, что качество изображения стало гораздо лучше, а лучевая нагрузка на пациента резко снижается. В ближайшее время старое оборудование будет демонтировано и поставлено новое», - прокомментировал заведующий поликлиникой №9 города Пензы Станислав Бичинов.

Но прежде, чем переместить рентген-аппарат, в профильном кабинете нужно сделать ремонт. Всего же в наш регион поступило восемь таких комплексов и другое современное медоборудование, в числе которого четыре компьютерных томографа.

«Кроме этого у нас поставлены ультразвуковые аппараты экспертного класса. Три поставлено в рамках этой программы в межрайонные больницы. В ее же рамках у нас идет поставка для оснащения ФАПов», - поделился врио заместителя председателя правительства - министра здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев.

Кстати, в Пензенской области продолжается строительство здравпунктов в сельской местности. До конца года должны возвести 29 из запланированных 73 фельдшерско-акушерских пунктов, а также шесть амбулаторий, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
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09.09.2021 09:34
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08.09.2021 16:45
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