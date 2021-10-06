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06.10.2021г.
В России предложили провести учения по отключению соцсетей

В России предложили провести учения по отключению соцсетей

Ср, 06.10.21 17:45
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Депутат Александр Хинштейн предложил провести в России учения по отключению соцсетей, чтобы проверить отечественную инфраструктуру связи.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Ura.ru. По мнению депутата, данная мера позволит проверить готовность российской инфраструктуры связи к подобным вызовам. Проведение учений по сценарию отключения крупных сервисов в Сети может иметь такой же смысл, как и проверка систем оповещения населения.

«Стоит подумать о проведении подобных учений, чтобы посмотреть, как система себя поведет при тех или иных вызовах», — пояснил Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что россиянам не о чем переживать, ведь на территории страны интернет все равно будет: например, во время глобального сбоя 4 октября, когда завис Instagram, все перешли в соцсеть «ВКонтакте», а вместо Google все пользовались «Яндексом».

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06.10.2021 13:28
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04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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