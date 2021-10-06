В России предложили провести учения по отключению соцсетей

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Ura.ru. По мнению депутата, данная мера позволит проверить готовность российской инфраструктуры связи к подобным вызовам. Проведение учений по сценарию отключения крупных сервисов в Сети может иметь такой же смысл, как и проверка систем оповещения населения.

«Стоит подумать о проведении подобных учений, чтобы посмотреть, как система себя поведет при тех или иных вызовах», — пояснил Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что россиянам не о чем переживать, ведь на территории страны интернет все равно будет: например, во время глобального сбоя 4 октября, когда завис Instagram, все перешли в соцсеть «ВКонтакте», а вместо Google все пользовались «Яндексом».