Помогут понять современную молодежь: 15 фильмов и сериалов о взрослении

Поколения сменяют друг друга, а истории о взрослении и становления современной молодежи всегда актуальны в кино. Такие истории полны надежды, искренних эмоций и позволяют с разных точек зрения посмотреть на молодое поколения. Вместе с онлайн-кинотеатром KION можно погрузиться в мир фильмов и сериалов, позволяющих понять современную молодежь.

«Шестнадцать +» (2021)

Музыкальный киноальманах о молодом поколении Ютуба и ТикТока. Подростки-зумеры переживают то, о чем не рассказывают взрослым — от первой влюбленности и взросления до принятия своей сексуальности и насилия. Все это происходит на фоне популярных музыкальных композиций от АИГЕЛ, Sirotkin, Дани Милохина, Zoloto и не только (18+).

«Бетти» (2020 – 2021)

Молодежный сериал, в центре которого группа юных девушек, катающихся на скейте. Увлечение скейтбордингом — конечно, не единственное, что их объединяет. Вместе они пытаются распознать сигналы мужского внимания, решить личные проблемы, связанные с родителями, и завоевать авторитет в «мужском» мире скейтбординга. Все это происходит на улицах Нью-Йорка, дух которого отлично передан в этой истории (18+).

«Да, боже, да» (2019)

Трогательная и смешная история про ученицу католической школы Элис. Она выполняет все правила этого строгого учреждения и живет в целом богобоязненной жизнью. Однажды она начинает изучать собственное тело, и это случайным образом совпадает с откровенной перепиской в школьном чате. Теперь достоинство Элис в опасности, ведь по школе начинает ходить слух о ее неприличном поведении (18+).

«Первые ласточки» (2019 – …)

Драматичный украинский сериал, в центре которого ребята из выпускного класса. В начале учебного года они сталкиваются с трагедией, связанной со смертью одноклассницы. Следствие берется за дело, которое по всем признакам напоминает другие расследования в городах страны. Одноклассники начинают догадываться о том, что полиция что-то скрывает, поэтому начинает самостоятельно искать причину гибели одноклассницы (18+).

«История, которую следует прочесть в день, когда ты влюбишься» (2019)

Корейский сериал о преподавательнице Дзюнко Харуми, которая занимается с юными детьми в подготовительной школе. Девушка когда-то мечтала попасть в большой университет, но судьба выбрала для нее иной путь. Синдром одиночества Дзюнко будет подвергнут испытанию, ведь в ее жизни появятся молодые люди: бунтарь Юри, бывший одноклассник Ямасита и двоюродный брат Масаси. В связи с общением с этими ребятами жизнь Дзюнко резко изменится (16+).

«Эйфория» (2019 – …)

Хит поколения Z, молодежная драма с Зендаей в главной роли. Подростки влюбляются, чувствуют себя «белыми воронами» и балуются наркотиками. Примерно с этого и начинается жизнь 17-летней Ру, которая вернулась домой после реабилитационной клиники. Но все меняется, когда в жизни девушки появляется Джулс. Она становится для Ру путеводной звездой, знаком надежды (18+).

«Леди Берд» (2018)

Типовая драма о взрослении и сепарации от взрослых, в центре которой Кристина Макферсон (Сирша Ронан), учащаяся консервативной католической школы Сакраменто. Девушка рьяно ищет свое место в этом сложном мире и, естественно, старается быть не похожей на всех. Она красит волосы в розовый цвет и называет себя Леди Берд. Ее главная мечта — поехать на учебу в Нью-Йорк, покинув родное захолустье (18+).

«Клуб «Школа» (2017)

Лиам — талантливый молодой человек, который после многих лет на домашнем обучении идет в среднюю школу. Парня ждет масса открытий, в частности уроки по основам сексуальной жизни и дебоширства. Он мечтает о новых друзьях и приключениях, без любви, конечно, тоже не обойдется. Вопрос только в том, удастся ли ему адаптироваться к новой среде (18+).

«Школа 2017» (2017)

Корейский сериал о девушке Ын-хо, у которой и с дисциплиной проблемы, и с оценками. Девушка-изгой живет в своем собственном мире, увлекаясь рисованием вебтунов (интернет-комиксов). Конечно, по законам жанра она втайне от всех влюблена в привлекательного парня из своего колледжа. Однажды с Ын-хо происходит большая неприятность, девушка, так сказать, оказывается не в том месте и не в то время. Что поделать, неприятности преследует ее всегда, ведь Ын-хо постоянно в поисках вдохновения для очередного комикса (16+).

«Хороший мальчик» (2016)

Подростковая комедия с Семеном Трескуновым в главной роли. Примерный ученик Коля Смирнов попадает в водоворот невероятных приключений. Он влюбляется в учительницу по английскому, в это же время в семье Коли происходит разлад (отцу приходит идея отказа от ночного сна), а в самого главного героя влюбляется дочка директора школы — она думает, что именно он поджег недавно школьную пристройку. Хороший мальчик вынужден разбираться с навалившимися проблемами (12+).

«Мустанг» (2015)

Драматическая история о пятерых сестрах подросткового возраста. Воспитатели застают их за общением с мальчиками после школы, за что девушки получают нарекание. Консервативный уклад жизни превращает их юность в тюремное заключение: вместо школы они занимаются домашним хозяйством, а старшую сестру начинают выдавать замуж. Но девочки не собираются мириться с традициями, посягающими на их свободу (16+).

«Как меня зовут» (2014)

Оле и Саше по 17 лет, они живут в Москве и постигают правила жизни в столице. Летом они решают отправиться в Крым — там живет отец Оли, Сергей, с которым она никогда не виделась. Девушки приезжают в маленький приморский поселок, но перед самым домом Оля пугается и просит подругу выдать ее за себя. Оля и Саша «меняются местами», но еще не догадываются, к каким последствиям приведет этот «розыгрыш» всех его участников (16+).

«Снова 16» (2013)

Главный герой ленты — успешный юрист Арно Мюстье, буквально олицетворение успеха. Он побеждает в самых сложных делах и может заговорить любого оппонента. Но однажды все меняется, и его жизнь рушится: Арно получает редчайший диагноз «синдром подростка». Герою вновь придется пройти через кризис шестнадцати лет. Мюстье открывает для себя мир подростков, который сильно изменился с тех пор, как герою действительно было 16 (16+).

«Все умрут, а я останусь» (2008)

Российская драма о тяжелом укладе жизни 14-летних девочек-подростков. Три девятиклассницы — Жанна, Вика и Катя — самые обычные школьницы, проживающие в спальном районе Москвы. Утром в понедельник они узнают, что в субботу планируется школьная дискотека, первая в этом учебном году. Всю неделю они готовятся к одному из главных, как им кажется, событий в их подростковой жизни (18+).

«Сплетница» (2007 – 2012)

Сериал, основанный на популярной одноименной серии романов писательницы Сесили фон Цигезар. В центре истории — студенты престижной частной школы на Манхэттене. Каждый день они читают «Сплетницу», популярный блог, где пишут о самых последних сплетнях в округе. Каждый день они вынуждены сталкиваться с разными событиями — от измен и предательств до романов, побед и поражений. Конечно, всем крайне интересно, кто же стоит за блогом и следит за каждым их шагом и словом (18+).