Фантастическое преображение Салтыковки. Виртуальная экскурсия по первой в Пензе модельной библиотеке

Коворкинг, мягкие пуфы, огромные планшеты и море книг. В первой модельной библиотеке Пензы собрано все, что нужно современному читателю. Авторы проекта стремились максимально обновить пространство, но сохранить при этом дух классической библиотеки. Теперь у Салтыковки (городской библиотеки №2 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, проспект Победы,6) есть два просторных зала, в которых гости могут читать, общаться, работать и смотреть кино.

Журналисты ИА «Пенза-Пресс» узнали обо всех новых возможностях у методиста по проектной работе Центральной городкой публичной библиотеки им. В.Г. Белинского Елены Лобанкиной, которая работала над проектом вместе с коллегами. Рассказываем, как устроено это место, и почему сюда стоит приехать каждому жителю города.

Как готовились к модернизации

Первые модельные библиотеки начали появляться в России еще несколько лет назад. В Пензенской области уже работают три таких учреждения - в Колышлее, в Махалино и Лунино, а до конца года откроется еще одно - в Мокшане.

В Пензе современное книжное пространство появилось только этой осенью - на базе библиотеки №2 имени Салтыкова-Щедрина. Она знакома многим горожанам благодаря своему необычному расположению: библиотека находится на проспекте и хорошо просматривается через большие окна. Эту особенность и решили «обыграть» при разработке дизайн-проекта.

«Это же здорово - ты сидишь в кресле, а перед тобой - город. Мы подумали, что это наша фишка. Нам хотелось создать современную библиотеку в провинциальном городе, которая стала бы местом силы и идей», - рассказывает Елена Лобанкина.

Работа началась в 2019 году. Тогда сотрудники подали заявку на участие в нацпроекте и получили двести баллов из двухсот возможных. Из федерального бюджета на модернизацию выделили 5 миллионов рублей. Такую же сумму выделил муниципалитет - это было обязательное условие для участия в программе.

Все началось с невидимых для читателей работ: сначала здесь провели капитальный ремонт - полностью переделали стяжку пола и систему отопления, отремонтировали крышу. Только потом началось преображение. Библиотекари старались учесть все детали вплоть до цветовой гаммы пуфов. Многие дизайнерские решения принадлежат директору городских библиотек Галине Асеевой.

«Галина Леонидовна ездила по европейским библиотекам и библиотекам России в рамках профессионального тура. Конечно, ей хотелось, чтобы и у нас было так же. Она генерировала идеи, а дизайнер дорабатывала их и переводила в графическую форму», - отметила Елена Лобанкина.

Команда Салтыковки старалась создать уникальную площадку с учетом опыта других регионов. Всем участникам проекта выдаются методические рекомендации по зонированию, но они не запрещают библиотекарям по-своему распоряжаться пространством. В Пензе решили сделать открытые залы.

«У каждого региона есть своя особенность. Например, в одной из российских модельных библиотек есть зал, который носит название «Комната старшего брата» - она заставлена книжками, а еще там есть приставка. Это крутая идея! Но в нашей библиотеке нет закрытых пространств. Мы решили максимально сохранить традиционный дух культуры чтения с бумажного носителя. Поэтому пространство разделено классическим образом - на читальный зал и абонемент. Чтобы библиотека, несмотря на обновления, не превращалась в клуб. Это была ключевая мысль, когда мы занимались зонированием. Сейчас даже многие журналисты говорят: «Вот вы модернизируетесь, но превращаетесь во что угодно, кроме библиотеки». Мы учли этот опыт», - рассказала Елена Лобанкина.

Сенсорный помощник и камеры хранения: вход в библиотеку

Официальное открытие обновленной библиотеки состоялось в начале сентября. Несмотря на решение сохранить традиционные залы, облик помещения совсем не похож на классическую библиотеку: здесь много света, красок и уютных уголков.

На входе гостей встречает Салтыков-Щедрин - скульптура писателя находится здесь много лет, и сотрудники решили передать через нее историю места.

В холле стоит мягкий диван, а напротив - большой сенсорный экран, который познакомит гостей с историей библиотеки и покажет актуальное расписание всех мероприятий. Верхнюю одежду гости могут оставить в гардеробе. Для других вещей есть небольшие камеры хранения с ключами. Из холла можно пройти в читальный зал или в зал абонемента. Поскольку библиотека публичная, читать, отдыхать или работать в ней может любой желающий. А вот чтобы взять книгу домой, нужно записаться.

Современная литература и интернет: как устроен зал абонемента

Новых читателей регистрируют в зале абонемента: библиотекарь оформит формуляр и покажет, как ориентироваться в новом пространстве. Вдоль стен книги тянутся от пола до потолка, а рядом с библиотечной кафедрой размещен книжный шкаф-волна.

На нижних полках стоит детская литература, чуть выше - книги для подростков.

По обе стороны от необычного шкафа расположены круглые столы с мягкими креслами. За одним из них читатели могут выбрать книгу.

За другим планируют проводить квизы и игры по типу «Что? Где? Когда?» - специально для этого тут установили брейн-систему для шести команд.

Возле окна обустроили зону для работы и чтения: несколько небольших столов, над каждым из которых расположена лампа.

Самые уютные места в этой библиотеке - это круглые кресла, которые встроены прямо в книжные шкафы, ребенок легко может забраться в него и почитать.

«Это больше не то казенное помещение, которое было раньше. Здесь стало мягко, уютно. Для каждого найдется место. У меня обновленная библиотека ассоциируется с большой детской комнатой», - поделилась Елена Лобанкина.

Читатели постарше еще помнят, что раньше нельзя было просто так взять на дом современную литературу. Ее не хватало. А теперь бестселлеры доступны бесплатно.

Некоторые книги на полках были выпущены всего год назад. Например, здесь можно найти одно из последних произведений популярного шведского писателя Фредрика Бакмана. Фонд пополнился почти на 2000 новых изданий. Последующие три года муниципалитет будет обязан поддерживать библиотеку средствами на приобретение новых книг.

Книжное пространство дополнено полезными гаджетами. Библиотекари объясняют, что наличие цифровой среды в модельных библиотеках - обязательное условие. Одно из самых дорогостоящих устройств в этом зале - интерактивный мультимедийный стол. Он расположен в зоне под названием «Детское время». В устройство, похожее на большой планшет, загружена программа школьных предметов по ФГОС: младшие школьники могут выполнить интересные задания на большом экране и поиграть. А еще в нем есть доступ к интернету, при необходимости можно воспользоваться браузером.

«Получается гибридная среда - здесь и бумажный носитель, и электронный. То, что нужно для детей, которые с малых лет привыкли к сенсорным экранам. Когда здесь проводят мероприятие для класса, можно привнести разнообразие и что-то сделать на этом столе. Такой вот переход от технической активности к книге», - пояснила Елена Лобанкина.

Еще одна зона в зале абонемента отведена под кружки для детей. Здесь есть собственная мультстудия, в которой дети могут создавать собственные истории. Записаться в кружок могут все желающие.

Электронное пианино, кино и рабочая зона: как устроен читальный зал

Читальный зал открыт для всех: в нем можно посидеть с книгой, поработать или встретиться с друзьями. Пространство этого «крыла» библиотеки тоже кардинально изменилось. Так, теперь здесь есть собственная сцена с электронным пианино. Библиотекари считают, что инструмент особенно важен для юных читателей.

«Дети должны слышать музыку. Потому что мы сейчас уходим в цифровую среду, уходим от настоящих чувств, от настоящей музыки. И пусть это пианино электронное, но играть на нем будут вживую. На открытии здесь выступал педагог детской музыкальной школы», - говорит Елена Лобанкина.

Сцена в библиотеке - небольшая. На ней будут проходить поэтические квартирники и камерные концерты. Рядом со сценой установлен большой телевизор и проектор. Скоро появится расписание кинопросмотров. В вечернее время фильмы будут включать на проекторе, зрители смогут устроиться на мягких стульях и пуфах.

В центре читального зала - стол-трансформер, который легко разбивается на секции для групповых занятий.

А возле окна стоят рабочие столы с компьютерами, за ними читатели могут поработать.

Между книжными шкафами, которые тянутся от пола до потолка, есть небольшая «поляна» цветных пуфов - сейчас здесь проходят мастер-классы по скрапбукингу и квиллингу.

Взрослые гости библиотеки тоже могут проводить здесь встречи - например, чтобы обсудить книги. Небольшие компании могут устроиться в зоне с мягкими креслами и столами. В библиотеке надеются, что скоро многие горожане оценят новые возможности учреждения.

«Сейчас общение уходит на второй план, а здесь можно встретиться с друзьями, пообщаться. У нас очень сплоченный коллектив, который с горящими глазами работал над этим проектом. И нам очень хочется, чтобы во всех микрорайонах города были такие библиотеки», - говорит директор ЦБС Галина Асеева.

В новой модельной библиотеке весь год будут проходить встречи, вечера, концерты. Событийный календарь пока формируется. Узнать о мероприятиях можно в соцсетях по хештегу #СалтыковLibraryPenza.

Текст Виктории Сысоевой