«Ростелеком-ЦОД» открывает в Москве новый дата-центр Tier III на 207 стоек

«Ростелеком-ЦОД» запускает дата-центр (центр обработки данных (ЦОД) NORD-6 общей площадью 3000 кв метров и мощностью 5 МВт. В двух машинных залах разместятся 207 стоек.

Центр расположен в Москве по адресу: Коровинское шоссе, 37. Главной особенностью проекта является группа стоек с повышенной мощность 20 кВт.

«На столичном рынке наблюдается дефицит мощностей дата-центров, и мы стремимся удовлетворить растущий спрос со стороны клиентов. Помимо расширения площадки NORD в ближайшее время мы планируем ввести в эксплуатацию первую очередь дата-центра уровня Tier IV общей проектной емкостью 2 000 стоек», - уточнил первый заместитель генерального директора «Ростелеком-ЦОД», генеральный директор DataLine Юрий Самойлов.

Отмечается, что новый дата-центр построен по стандарту Uptime Institute и соответствует уровню надежности Tier III [устойчивость к отказам в работе достигает 99,982 %]. Его бесперебойная работа обеспечивается благодаря надежности всех элементов инфраструктуры: энерго- и холодоснабжения, телекоммуникационных трасс, систем пожаротушения и мониторинга.

Клиенты дата-центра могут воспользоваться полным комплексом услуг, доступных на всех площадках геораспределенной сети ЦОД: размещение серверного оборудования (colocation), телеком-услуги, облачная инфраструктура (IaaS) и сервисы, резервное копирование, администрирование, информационная безопасность и многие другие.

Помимо нового ЦОД на объекте уже работает пять дата-центров общей емкостью 3 764 стойки. Эксплуатацию нового центра обеспечивает команда «Центр Технологий ЦОД», в которой сконцентрирован опыт и экспертиза специалистов по управлению дата-центров DataLine и «Ростелеком-ЦОД».