На базе санатория им. Володарского будут долечивать пензенцев с коронавирусом

В пресс-службе минздрава Пензенской области сообщили, что на базе санатория им. Володарского в Ахунах будет развернуто 100 коек для долечивания пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Это будет структурное подразделение областного клинического центра спецвидов медпомощи (КИМа).

«Туда будут переводиться тяжелые больные, которые не нуждаются в интенсивном лечении, но еще не могут быть выписаны домой и требуют продолжения терапии также в «красной зоне» и медицинского наблюдения. Речь идет о стабильных пациентах с положительной динамикой на фоне лечения. В настоящее время прорабатываются необходимые организационные моменты», - рассказали в министерстве.

Отметим, что в настоящее время эпидситуация в Пензенской области продолжает оставаться крайне напряженной. В настоящее время в 24 медицинских организациях развернуто более 4000 инфекционных коек.

