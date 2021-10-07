Испытания единой вакцины от гриппа и ковида начнутся в конце 2022 года

Руководитель Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России создали технологическую платформу единой вакцины против гриппа и коронавируса. Испытания препарата начнутся в конце 2022 года.

Как сообщают «Известия», в основе технологической платформы будущего препарата будет гибридная вакцина против ротавирусов. Параллельно с ней идет разработка препарата против различных вариантов коронавируса.

Помимо Центра им. Гамалеи, свои единые вакцины против гриппа и коронавируса разрабатывают и другие российские научные центры. В ноябре 2020 года Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал исследования своей вакцины на лабораторных животных. О результатах работы пока не сообщали.

Единственный конкурент центра им. Гамалеи и «Вектора» в разработке единой вакцины против коронавируса и гриппа — американская Moderna. 9 сентября компания заявила о «первом шаге в новой программе — разработке однокомпонентной вакцины, которая сочетает в себе дополнительную дозу против Covid-19 и дополнительную дозу против гриппа».