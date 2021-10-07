Олег Мельниченко поздравил президента с днем рождения

7 октября президенту Российской Федерации Владимиру Путину исполнилось 69 лет. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил его с днем рождения.

Пост с поздравлением глава региона опубликовал на своих страницах в соцсетях.

«Сегодня день рождения отмечает президент нашей страны. Владимир Владимирович Путин – настоящий лидер, патриот и профессионал.

Желаю Владимиру Владимировичу крепкого здоровья, ведь управление таким большим государством, как Россия, – очень непростое, ответственное дело, требующее постоянной концентрации и полной самоотдачи.

Также хочу выразить президенту признательность за поддержку, которая оказывается Пензенской области. Это помогает нашему региону развивать экономику, здравоохранение, образование и делать жизнь людей комфортнее. Благосостояние граждан – цель, которая нас всех объединяет!» - говорится в поздравлении.