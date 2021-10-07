Президент России Владимир Путин отмечает день рождения

7 октября президент РФ Владимир Путин отмечает день рождения. Ему исполняется 69 лет.

Как сообщает Lenta.ru, ссылаясь на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, этот день рождения глава государства проведет на рабочем месте, а вечером отпразднует его в кругу родных и близких.

«Никто не сомневается, что, по крайней мере, вечером он как-то с родными и близкими обязательно отметит», - рассказал Дмитрий Песков.

Он также добавил, что сейчас президент не соблюдает самоизоляцию и что он часто назначает рабочие встречи в личный праздник.