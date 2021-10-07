Олег Мельниченко рассказал о ходе благоустройства населенных пунктов

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Instagram-аккаунте сообщил, как в регионе реализуют проект «Формирование комфортной городской среды».

По словам главы региона, в 2021 году в рамках проекта на территории 35 муниципальных образований области идут работы на 60 объектах: это 21 дворовая территория и 39 общественных пространств.

Сейчас на 45 площадках ремонт закончен. Всего, уточнил Олег Мельниченко, на ремонт было выделено 376,4 млн рублей.

«Работу в этом направлении продолжим и усилим», - отметил глава региона.

Ранее информагентство сообщало, что Олег Мельниченко инициировал программу благоустройства дворов в городах Пензенской области.